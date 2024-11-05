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Пропавшего в Краснодаре ребенка нашли живым

В Краснодаре нашли живым девятилетнего мальчика, который накануне пропал в Краснодаре. Об этом сообщили в кубанском подразделении поискового отряда «Лиза Алерт».

Местоположение ребенка не было известно с 4 ноября. Где находился мальчик, волонтеры не уточняют.

Ранее поисковый отряд публиковал ориентировку. В ней волонтеры указывали, в чем был одет ребенок.