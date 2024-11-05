«Тела мужчины и женщины нашли через сутки». Хозяин дома со спутницей обнаружены мертвыми в строящемся доме под Логойском

О трагедии стало известно 4 ноября, когда были обнаружены тела погибших мужчины и женщины в строящемся доме в агрогородке Гайна. Как установили следователи, накануне трагедии к 39-летнему хозяину дома, который продолжал стройку, приехали знакомые и все они вместе выпивали.