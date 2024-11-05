«Тела мужчины и женщины нашли через сутки». Хозяин дома со спутницей обнаружены мертвыми в строящемся доме под Логойском

В Логойском районе два человека погибли от отравления угарным газом. Подробности раскрыли в Следственном комитете.
О трагедии стало известно 4 ноября, когда были обнаружены тела погибших мужчины и женщины в строящемся доме в агрогородке Гайна. Как установили следователи, накануне трагедии к 39-летнему хозяину дома, который продолжал стройку, приехали знакомые и все они вместе выпивали.
Потом друзья уехали, а мужчина остался в доме вместе с 34-летней спутницей. Спустя сутки их тела в доме обнаружил рабочий.
Установлено, что дом отапливался дизельным автомобильным генератором. Родственники погибшего подтвердили, что дизельный отопитель был не полностью исправен и немного дымил в последнее время.
— На момент осмотра в помещении присутствовал специфический запах сгорания топлива, — указали в СК.
Назначен ряд экспертиз. Предварительно причиной смерти мужчины и женщины считается отравление угарным газом.
Еще мужчина погиб на зерносушильном комплексе в Городокском районе: «В желобе нашли тело коллеги».