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«Тела мужчины и женщины нашли через сутки». Хозяин дома со спутницей обнаружены мертвыми в строящемся доме под Логойском

Белорус со спутницей погибли из-за дизель-генератора в доме под Логойском.

Источник: Комсомольская правда

В Логойском районе два человека погибли от отравления угарным газом. Подробности раскрыли в Следственном комитете.

О трагедии стало известно 4 ноября, когда были обнаружены тела погибших мужчины и женщины в строящемся доме в агрогородке Гайна. Как установили следователи, накануне трагедии к 39-летнему хозяину дома, который продолжал стройку, приехали знакомые и все они вместе выпивали.

Потом друзья уехали, а мужчина остался в доме вместе с 34-летней спутницей. Спустя сутки их тела в доме обнаружил рабочий.

Установлено, что дом отапливался дизельным автомобильным генератором. Родственники погибшего подтвердили, что дизельный отопитель был не полностью исправен и немного дымил в последнее время.

— На момент осмотра в помещении присутствовал специфический запах сгорания топлива, — указали в СК.

Назначен ряд экспертиз. Предварительно причиной смерти мужчины и женщины считается отравление угарным газом.

Еще мужчина погиб на зерносушильном комплексе в Городокском районе: «В желобе нашли тело коллеги».