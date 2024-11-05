Поезда из Калининграда в Петербург и Москву изменят расписание

Утверждены следующие корректировки: поезд № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург: отправление из Калининграда — в 07:25 (вместо 15:47); из Санкт-Петербурга — в 18:06 (вместо 10:03);фирменный поезд № 29/30 «Янтарь» Москва — Калининград будет отправляться из столицы в 20:39 (вместо 19:57). Время отправления из Калининграда остается прежним;поезд № 147/148 Москва — Калининград будет отправляться из Москвы на 1 минуту раньше, в 14:14.