В Ростове парламентарии и инициативная молодежь обсудили поддержку молодых семей

В Ростове в молодежном центре «ДонМолодой» прошло заседание дискуссионной площадки, затронувшей тему семьи в структуре ценностей современной молодежи.
В мероприятии приняли участие зампредседателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по законодательству Александр Косачев, председатель комитета донского парламента по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике Ирина Жукова, представители Молодежного парламента при Заксобрании Ростовской области и их коллеги из субъектов Приволжского федерального округа.
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ.
— Мы сегодня собрались, чтобы вместе обсудить вопросы федерального уровня, которые волнуют сегодня молодежь, — сказала Ирина Жукова. — Например, нам очень важно законодательно закрепить статус молодежного парламента муниципального уровня.
Также Ирина Жукова отметила, что депутат Государственной Думы от Ростовской области Екатерина Стенякина посоветовала молодежи Ростовской области представить инициативу не только от своего молодежного парламента или Заксобрания области, а вначале обсудить ее с коллегами из других регионов. Затем — выйти с совместной законодательной инициативой, так как этот вопрос актуален для всей России.
КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ.
Также во время работы дискуссионной площадки одним из ключевых вопросов стала поддержка молодых семей.
— У Приволжского федерального округа есть хорошие инициативы, которые, я уверена, мы сможем использовать и у нас в Ростовской области, — сказала Ирина Жукова. — И мне очень приятно, что такие вопросы обсуждают ребята молодого возраста, потому что демографию поднимать им, детей рожать им и нам очень важно услышать именно от них, что может стать мотивацией создания молодых семей и увеличения существующих.
Координатор Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа Владимир Москаленко отметил, что делегация ПФО привезла информацию о всех мерах поддержки молодежи в сельской местности, а также молодых семей.
— Как для Ростовской области, так и для Приволжского федерального округа очень важно закрепление молодых специалистов на селе, отметил Владимир Москаленко. — Чтобы они там закреплялись, необходимо сделать комфортные условия для создания семьи, дать возможность получать достойную заработную плату.