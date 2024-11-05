В Ростове парламентарии и инициативная молодежь обсудили поддержку молодых семей

— У Приволжского федерального округа есть хорошие инициативы, которые, я уверена, мы сможем использовать и у нас в Ростовской области, — сказала Ирина Жукова. — И мне очень приятно, что такие вопросы обсуждают ребята молодого возраста, потому что демографию поднимать им, детей рожать им и нам очень важно услышать именно от них, что может стать мотивацией создания молодых семей и увеличения существующих.