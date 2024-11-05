Движение машин ограничат в Ростове из-за ремонта коммуникаций

На нескольких улицах Ростова-на-Дону из-за ремонта коммуникаций ограничат движение машин. Об этом предупреждает городской департамент транспорта.
В частности, в связи с работами на ливневках с 11 ноября до 11 декабря 2024 года будут частично перекрыты:
— улица Привокзальная, в районе северного съезда с путепровода по проспекту Стачки;
— улица Водников, на участке от Водников, 5 до Нансена.
С 11 ноября до 20 декабря 2024 года сложности с проездом ожидаются в переулке Таманском, на участке от Нансена до Таманского, 2А. В этом случае знаки и ограждения должны выставить в районе работ на канализационной сети.
С 12 ноября до 20 декабря 2024 года в связи с работами на водопроводе ограничат проезд по улице Таганрогской, на участке от Гагринской до Дебальцевской (крайняя правая полоса с северной стороны).