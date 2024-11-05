Нижегородские ученые разработали отечественный аналог фибринового клея

Напомним, что ранее специалисты ННГУ имени Н. И. Лобачевского из Нижнего Новгорода провели интересный эксперимент и выяснили, может ли СДВГ повлиять на вождение автомобиля. Журналист «Комсомолки» побывала в гостях у учёных и узнала о результатах исследования. Изучать специалисты решили то, как двигаются глаза людей при вождении автомобиля и на чем фокусируется их взгляд. Для проведения эксперимента были приглашены 33 человека, и у 12 из них наблюдались симптомы СДВГ.