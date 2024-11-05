Нижегородские ученые разработали отечественный аналог фибринового клея

Ученые из Нижнего Новгорода разработали отечественный аналог фибринового клея, который используется для остановки кровотечений в хирургии. Разработкой технологии занимались ученые Приволжского исследовательского медицинского университета. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
— Созданный нами субстрат обладает биодеградацией, то есть способностью рассасываться в организме (в отличие от синтетического клея), он может служить матрицей для дальнейшего заживления раны, — подчеркнула заведующая лабораторией клеточных технологий ПИМУ Марфа Егорихина.
Известно, что препарат уже прошел первые испытания и успешно зарекомендовал себя как на крупных сосудах, так и на паренхиматозных органах.
Напомним, что ранее специалисты ННГУ имени Н. И. Лобачевского из Нижнего Новгорода провели интересный эксперимент и выяснили, может ли СДВГ повлиять на вождение автомобиля. Журналист «Комсомолки» побывала в гостях у учёных и узнала о результатах исследования. Изучать специалисты решили то, как двигаются глаза людей при вождении автомобиля и на чем фокусируется их взгляд. Для проведения эксперимента были приглашены 33 человека, и у 12 из них наблюдались симптомы СДВГ.
Также мы писали, что в университетах по всему миру существуют сотни лабораторий, занимающихся изучением совершенно разных аспектов мозговой деятельности. Подобным занимаются и учёные из Нижнего Новгорода, причём довольно успешно — недавно они смогли установить «контакт» с органом из пробирки. «Комсомолка» выяснила, может ли мозг, выращенный в лаборатории, стать человеком и как он изменит нашу жизнь.