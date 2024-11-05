Charli XCX и Yung Lean снимутся в фильме «Жертвоприношение» Ромена Гавраса

Для Yung Lean «Жертвоприношение» станет дебютом в большом кино, чего нельзя сказать о Charli XCX, которая в последнее время активно радует поклонников своей актерской деятельностью. Так, недавно стало известно, что певица летом тайно приняла участие в картине Erupcja, съемки которой проходили в Варшаве.