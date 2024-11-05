Charli XCX и Yung Lean снимутся в фильме «Жертвоприношение» Ромена Гавраса

Британская певица Charli XCX и шведский рэпер Yung Lean присоединились к актерскому составу фильма «Жертвоприношение», режиссером которого выступил Ромен Гаврас. Кроме музыкантов в картине снимутся Аня Тейлор-Джой, Крис Эванс, Сальма Хайек, Сэм Ричардсон, Венсан Кассель и другие.
Картина расскажет историю участников благотворительного вечера, ставших заложниками группы радикалов, во главе которых стоит Джоан (Аня Тейлор-Джой).
В настоящее время съемки фильма идут полным ходом в Греции и Болгарии, сообщает Deadline.
Для Yung Lean «Жертвоприношение» станет дебютом в большом кино, чего нельзя сказать о Charli XCX, которая в последнее время активно радует поклонников своей актерской деятельностью. Так, недавно стало известно, что певица летом тайно приняла участие в картине Erupcja, съемки которой проходили в Варшаве.