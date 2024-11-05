Улучшена работа биосенсоров для мониторинга уровня глюкозы

ТУЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Молодые ученые Тульского государственного университета (ТулГУ) разработали гибридный нанокомпозитный материал, который улучшит работу и уменьшит размеры биосенсоров для мониторинга уровня глюкозы в крови. Исследование проводилось по проекту «Приоритет-2030», сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Новый композитный материал, созданный в ходе данного исследования, обладает биосовместимостью, нетоксичностью, стабильностью и превосходной электропроводностью. В будущем этот нанокомпозитный материал может быть использован для создания биосенсоров непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, что позволит миниатюризировать устройства и производить их в России», — говорится в сообщении.
Ученые предложили материалы из редокс-активных полимеров (способных проводить электрический ток) на основе кремнийсодержащих матриц, полученных методом золь-гель синтеза — переходе материалов из жидкой фазы в твердую. Кроме того, в редокс-активный полимер добавили углеродные нанотрубки, для улучшения проводимости материала, заполнения в нем пустот и увеличивая поверхность.
Это помогает электричеству легче проходить через полимер, что позволяет его использовать в различных устройствах, таких как батареи или сенсоры, которые требуют хорошей проводимости. При разработке материалов использовалось машинное обучения для устранения помех и предсказания структуры редокс-активных полимеров.
«Это открытие имеет важное значение для создания универсальных датчиков, которые могут быть использованы в медицинской диагностике, мониторинге биотехнологических процессов и химической промышленности, включая разработку имплантируемых устройств для непрерывного контроля уровня глюкозы. Это может значительно улучшить качество жизни людей с диабетом и других заболеваний», — добавили в министерстве.