Улучшена работа биосенсоров для мониторинга уровня глюкозы

«Это открытие имеет важное значение для создания универсальных датчиков, которые могут быть использованы в медицинской диагностике, мониторинге биотехнологических процессов и химической промышленности, включая разработку имплантируемых устройств для непрерывного контроля уровня глюкозы. Это может значительно улучшить качество жизни людей с диабетом и других заболеваний», — добавили в министерстве.