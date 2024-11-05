В Омске к зиме зальют 83 хоккейные коробки

Ранее мы сообщали, что в 2023 году катки начали заливать в начале декабря. Специалисты отмечают, что каток заливается в несколько слоёв. Всего на заливку одной площадки уходит от 60 до 100 кубометров воды. Количество слоёв зависит от размера площадки, обычно это три слоя.