В Омске к зиме зальют 83 хоккейные коробки

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале сообщил, что в этом году будут залиты 83 хоккейные коробки в разных районах города.
Уточняется, что к заливке приступят тогда, когда на улице установится стабильная минусовая температура. Пять площадок будут специализированные, они отремонтированы в этом году. Список адресов традиционно составлен с учетом близлежащих мест притяжения детей и подростков, а также заявок комитетов территориального общественного самоуправления, отметил мэр.
Ранее мы сообщали, что в 2023 году катки начали заливать в начале декабря. Специалисты отмечают, что каток заливается в несколько слоёв. Всего на заливку одной площадки уходит от 60 до 100 кубометров воды. Количество слоёв зависит от размера площадки, обычно это три слоя.