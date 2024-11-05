Еще четыре человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю

Четыре человека заболели гриппом в Приангарье за неделю. В это время специалисты отмечают спад заболеваемости ОРВИ. Так за прошедшую неделю диагноз подтвердился у 15 226 человек. Напомним, что с 21 по 27 октября ОРВИ заболело более 18 тысяч сибиряков, а гриппом — двое. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.
— Кроме того, подтвердили 554 новых случаев COVID-19. С начала пандемии всего в Иркутской области подтверждено 398 778 случаев, — рассказывают в пресс-службе управления.
Напомним, что для профилактики респираторных заболеваний необходимо носить маску в местах массового скопления людей, проветривать дом, вести здоровый образ жизни и мыть руки. При первых симптомах стоит обратиться к врачу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 73-летней пенсионерке из Иркутской области стало плохо во время похода.