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Еще четыре человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю

ОРВИ подтвердилось у 15 626 человек, а значит, уровень заболеваемости снижается.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Четыре человека заболели гриппом в Приангарье за неделю. В это время специалисты отмечают спад заболеваемости ОРВИ. Так за прошедшую неделю диагноз подтвердился у 15 226 человек. Напомним, что с 21 по 27 октября ОРВИ заболело более 18 тысяч сибиряков, а гриппом — двое. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

— Кроме того, подтвердили 554 новых случаев COVID-19. С начала пандемии всего в Иркутской области подтверждено 398 778 случаев, — рассказывают в пресс-службе управления.

Напомним, что для профилактики респираторных заболеваний необходимо носить маску в местах массового скопления людей, проветривать дом, вести здоровый образ жизни и мыть руки. При первых симптомах стоит обратиться к врачу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 73-летней пенсионерке из Иркутской области стало плохо во время похода.