Еще четыре человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю

Четыре человека заболели гриппом в Приангарье за неделю. В это время специалисты отмечают спад заболеваемости ОРВИ. Так за прошедшую неделю диагноз подтвердился у 15 226 человек. Напомним, что с 21 по 27 октября ОРВИ заболело более 18 тысяч сибиряков, а гриппом — двое. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.