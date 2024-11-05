Три дня длилась «Ночь искусств» в Хабаровске

В этот раз «Ночь искусств» приурочили ко Дню народного единства. В Хабаровске гуляли целых три вечера подряд со 2 по 4 ноября.
Где видели «Ночь»?
Старт культурной акции в субботу вечером дали в библиотеках. Дальневосточная научная библиотека, Хабаровская детская библиотека имени Наволочкина и Хабаровская специализированная библиотека для слепых подготовили для гостей от мала до велика развлечения на любой вкус.
Например, в «научке» можно было — нарисовать «Осенний коллаж» и изготовить поделки из фетра, составить карту желаний, насладиться представлениями кукольного театра «Сказки народов Приамурья» и даже нарушить правило «тишина в библиотеке», спев в караоке. В детской библиотеке посетителям предлагали поучаствовать в мастер-классе по подготовке стендап-выступления, поиграть в настольные игры, и познакомиться с работой актеров и ораторов. А в библиотеке для слепых прошли концерт «Музыка моей земли» и творческая встреча с поэтом, прозаиком и художником Верой Степанюк.
В воскресенье ночную эстафету подхватил Дальневосточный художественный музей. А в сам День народного единства хабаровчан и гостей города развлекали в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова.
Угадай что…
Обойти все-все-все библиотеки и музеи, где устраивают «Ночь искусств», конечно, не получится. Даже если удалось освободить все три вечера подряд, нельзя одновременно оказаться в двух разных местах. Зато сами представители культурных организаций ходят друг другу в гости и помогают разнообразить программу. Так на мероприятии в ДВХМ два развлечения подготовили совместно с Хабаровской краевой специализированной библиотекой для слепых.
Одно подходило для смелых, тех, кто не боится неизвестности. Гостям предлагали просунуть руку в закрытый короб и на ощупь определить, что находится внутри.
«А вдруг там что-то кусается?» — со смехом предполагали посетители, но все же осторожно протягивали руки и щупали неизвестный предмет.
Внутри лежали тактильные копии двух известных картин, специально разработанные для того, чтобы с шедеврами могли ознакомиться слабовидящие. Оригиналы полотен были представлены в том же зале музея.
Тем, кто сам хотел почувствовать себя творцом, предложили раскрасить гуашью гипсовые фигурки. Рыбки, лисички, цветы… выбор широк, а работу после можно забрать домой на память.
В процессе удается не только прикоснуться к искусству, но и познакомиться с другими гостями. Тем более, что темы для разговора долго искать не надо. Обсуждать можно происходящее.
— А я чуть площадки не перепутала, — признается молодая мама, которая помогает дочке раскрасить лисичку.
— Как это? — удивляюсь я.
— Мы в прошлом году ходили на «Ночь» в Гродековский музей, а в этом взяли билеты в ДВХМ. Но я по привычке пошла туда. Подходим, а двери закрыты, свет не горит. Думаю, неужели ошиблась. Потом поняла, — смеется женщина.
Хорошо, что эти два музея находятся в соседних зданиях, иначе моей собеседнице не удалось бы попасть на мероприятие.
Глаза разбежались.
«Ночь искусств» в художественном музее шла четыре часа, но пролетели они совершенно незаметно. Все три этажа были задействованы под различные площадки. На первом разместилась выставка от студии Алексея Бабурова и кофе-точка, на втором проходили кинопросмотры и библио-час «Волшебное слово», на третьем можно было изготовить брелок-подвеску, побывать в арт-гостиной и даже самому стать участником перформанса, где актеры отыгрывали импровизированные сценки на основе историй, рассказанных гостями. И это лишь малая часть программы, подготовленной организаторами. Глаза просто разбегались уже от одного только обилия пунктов в расписании.
Важно то, что, прогуливаясь между локациями «Ночи», гости заодно могли познакомиться со всеми экспозициями, размещенными в залах музея. А о некоторых картинах даже узнать чуть больше, благодаря квесту. Чтобы пройти его, предстояло отыскать несколько предметов, изображенных на полотнах известных художников.
Одной из самых ярких была площадка «Музыкальные встречи для вас». Здесь весь вечер шел концерт с участием творческих коллективов города. Классическая и народная, музыка, фламенко и балет, брейк-данс и аргентинское танго… Было сложно оторваться от просмотра этих прекрасных номеров.
Ярким завершением вечера стало выступление группы Buttle Nuggets. Ребята исполнили несколько песен собственного сочинения, а также кавер-версии известных хитов, которые с ними с удовольствием пели и зрители.