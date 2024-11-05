Три дня длилась «Ночь искусств» в Хабаровске

«Ночь искусств» в художественном музее шла четыре часа, но пролетели они совершенно незаметно. Все три этажа были задействованы под различные площадки. На первом разместилась выставка от студии Алексея Бабурова и кофе-точка, на втором проходили кинопросмотры и библио-час «Волшебное слово», на третьем можно было изготовить брелок-подвеску, побывать в арт-гостиной и даже самому стать участником перформанса, где актеры отыгрывали импровизированные сценки на основе историй, рассказанных гостями. И это лишь малая часть программы, подготовленной организаторами. Глаза просто разбегались уже от одного только обилия пунктов в расписании.