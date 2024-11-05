Дерево упало на машину и на проезжую часть из-за ветра 24 м/с в Могилеве

В Могилеве дерево упало на автомобиль и проезжую часть, потребовалась помощь спасателей, рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.
ЧП произошло на улице Крупской. Во время сильного ветра дерево упало на автомобиль и проезжую часть, убрать его и освободить машину помогли спасатели. К счастью, никто не пострадал.
Вообще, за минувшие сутки из-за сильного ветра с порывами до 24 метров в секунду спасатели Могилевской области 13 раз выезжали на уборку поваленных сильным ветром 14 деревьев.
Накануне синоптики предупреждали о сильном ветре в Беларуси 4 ноября: «Порывы до 24 м/с».
Еще мужчина погиб на зерносушильном комплексе в Городокском районе: «В желобе нашли тело коллеги».