28 уфимцев оставил без почти шести млн рублей 26-летний коммерсант

Согласно версии следствия, 26-летний индивидуальный предприниматель опубликовал в интернете объявления о строительстве жилых каркасных и модульных домов, лестниц, беседок, вольеров и курятников. С апреля 2021 по ноябрь 2023 года мужчина пользовался доверием клиентов и под видом выполнения работ похитил у 28 граждан почти шесть миллионов рублей.