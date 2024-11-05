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28 уфимцев оставил без почти шести млн рублей 26-летний коммерсант

Молодой бизнесмен лишил 28 жителей Уфы шести млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе перед судом предстанет молодой коммерсант. Об этом рассказал пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Согласно версии следствия, 26-летний индивидуальный предприниматель опубликовал в интернете объявления о строительстве жилых каркасных и модульных домов, лестниц, беседок, вольеров и курятников. С апреля 2021 по ноябрь 2023 года мужчина пользовался доверием клиентов и под видом выполнения работ похитил у 28 граждан почти шесть миллионов рублей.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в значительном, крупном и особо крупном размерах». Он не признал вину. Материалы дела направлены в Демский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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