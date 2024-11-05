Центр управления устойчивым развитием создан на базе МГУ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова создал на базе экономического факультета Центр управления устойчивым развитием для проведения в том числе международных исследований. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«[В задачи, реализуемые центром, входят] исследовательские проекты международного, национального, регионального и корпоративного уровня. Ключевые направления его работы — научное и научно-методическое обеспечение государственного регулирования устойчивого развития, перехода России к низкоуглеродному экономическому развитию, интеграции в международные системы карбонового регулирования и глобальные углеродные рынки, переходу предприятий к экономике замкнутого цикла, “зеленого” финансирования и другое», — говорится в сообщении.
Партнерами центра выступают Минэкономразвития и Минобрнауки России, Счетная палата России, РАН, а также руководство субъектов РФ, ряд компаний, вузов и международных организаций.
«Центр управления устойчивым развитием создан путем трансформации ESG-лаборатории в связи со стратегическими задачами, стоящими перед факультетом, а также расширением спектра научно-исследовательских проектов», — уточнил руководитель центра Христофор Константиниди, чьи слова приводятся в сообщении.