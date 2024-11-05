Синоптики пообещали резкое похолодание до −10 градусов в Новосибирске

Для жителей Новосибирска теплая погода в первые дни месяца оказались настоящим подарком. Однако уже после 6 ноября температура начнет резко понижаться. Об этом изданию АиФ-Новосибирск рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.
Так, уже на этой неделе ясное небо сменятся мокрым снегом и сильным ветром. Небольшой снег пойдет уже 8 ноября, температура понизится днем и ночью — от −2 до −5 градусов. Среднемесячная температура составит −5… −7 градусов, что выше нормы.
Как уточнили синоптики, первая половина месяца будет достаточно неустойчивой с частыми колебаниями температур. Самым теплым днем в месяце стало 4 ноября, когда температура воздуха поднялась до +13,5 градусов. После 7 ноября ожидается резкое понижение температуры.
В первой декаде столбики термометров покажут от −1… +6 до 0… +5 градусов. В ночные часы будет заметно холоднее — до −5… −10 градусов. Во второй декаде температура в среднем будет до 0… +5 днем и до −1… −6 градусов ночью. Третья декада снова будет холодной, днем ожидается 0… −5, а ночью −5… −10 градусов.