Синоптики пообещали резкое похолодание до −10 градусов в Новосибирске

В первой декаде столбики термометров покажут от −1… +6 до 0… +5 градусов. В ночные часы будет заметно холоднее — до −5… −10 градусов. Во второй декаде температура в среднем будет до 0… +5 днем и до −1… −6 градусов ночью. Третья декада снова будет холодной, днем ожидается 0… −5, а ночью −5… −10 градусов.