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В Перми 6 ноября простятся с банкиром Владимиром Верхоланцевым

Владимир Верхоланцев около 20 лет возглавлял в Прикамье Сбербанк.

Источник: Комсомольская правда

В Перми 3 ноября в возрасте 81 года скончался известный банкир Верхоланцев Владимир Афонасьевич.

В 1990 году Владимир Верхоланцев возглавил Пермское областное управление Сбербанка СССР, в 2001 году после преобразования — Западно-Уральский банк Сбербанка России. Должность председателя банка покинул осенью 2010 года.

Владимир родился в 1942 году. Трудовой путь начал с 1966 года на Пермском электроприборном заводе. В 1976 году окончил Пермский государственный университет, в 1985 году — Пермский политехнический институт. Кандидат экономических наук.

Награжден золотым и серебряным почетными знаками отличия Сбербанка России, памятным знаком «Герб Пермской области».

Прощание с Владимиром Верхоланцевым состоится 6 ноября в 12:20 по адресу: ул. Старцева, 61, сообщил «Коммерсант-Прикамье».