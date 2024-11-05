В Перми 6 ноября простятся с банкиром Владимиром Верхоланцевым

В Перми 3 ноября в возрасте 81 года скончался известный банкир Верхоланцев Владимир Афонасьевич.
В 1990 году Владимир Верхоланцев возглавил Пермское областное управление Сбербанка СССР, в 2001 году после преобразования — Западно-Уральский банк Сбербанка России. Должность председателя банка покинул осенью 2010 года.
Владимир родился в 1942 году. Трудовой путь начал с 1966 года на Пермском электроприборном заводе. В 1976 году окончил Пермский государственный университет, в 1985 году — Пермский политехнический институт. Кандидат экономических наук.
Награжден золотым и серебряным почетными знаками отличия Сбербанка России, памятным знаком «Герб Пермской области».
Прощание с Владимиром Верхоланцевым состоится 6 ноября в 12:20 по адресу: ул. Старцева, 61, сообщил «Коммерсант-Прикамье».