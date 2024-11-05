С ноября 2024 года изменятся маршруты транспорта в 21 районе Москвы

С 8 ноября 2024 года три новых маршрута запустят в ТиНАО. С 9 ноября скорректируют ряд маршрутов автобусов и электробусов в других административных округах Москвы. Так, новый экспресс-маршрут № 102 свяжет станцию «Филатов Луг» с Новыми Ватутинками, № 241 пойдет от Кокошкино до ЖК «Новое Внуково», а С161 повезет пассажиров из Вороново и Краснопахорского в районы ТиНАО.
Автобусы бывшего маршрута 43 получат номер 313 и начнут ездить до станции метро «Волоколамская», заезжая по пути следования в микрорайон Сходненская Пойма. Но маршрут С396 в микрорайон заезжать теперь не будет.
Кроме того, в Зеленограде маршрут № 10 начнет ходить в 17-й микрорайон. До станции метро «Некрасовка» продлят 722-й маршрут, а бывший 841-й маршрут под номером 784 начнет ходить до Сочинской улицы.
Наконец, 822-е автобусы получат номер 682 и поедут к станции Белокаменная МЦК. Маршрут 75 переименуют в С675, он начнет ходить до Белокаменной МЦК, а не на станцию «Бульвар Рокоссовского».