С ноября 2024 года изменятся маршруты транспорта в 21 районе Москвы

С 8 ноября 2024 года три новых маршрута запустят в ТиНАО. С 9 ноября скорректируют ряд маршрутов автобусов и электробусов в других административных округах Москвы. Так, новый экспресс-маршрут № 102 свяжет станцию «Филатов Луг» с Новыми Ватутинками, № 241 пойдет от Кокошкино до ЖК «Новое Внуково», а С161 повезет пассажиров из Вороново и Краснопахорского в районы ТиНАО.