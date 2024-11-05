«Убрали с проводов 500 упавших деревьев». Энергетики пермского филиала «Россети Урал» отменили режим повышенной готовности

— Наибольший урон непогода нанесла сетевым объектам в Березниковском, Соликамском и Красновишерском округах, а также в ряде населенных пунктов Губахинского, Ильинского и Добрянского округов, — объяснили в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго». — Всего на аварийно-восстановительных работах было задействовано 90 бригад — больше 320 человек и около 120 единиц техники и спецтехники.