«Убрали с проводов 500 упавших деревьев». Энергетики пермского филиала «Россети Урал» отменили режим повышенной готовности

— Мы сняли с воздушных электролиний более 500 упавших из-за порывов ветра деревьев, очистили от наледи более 300 километров линий электропередач, осмотрели 1450 километров высоковольтных линий, — говорят энергетики пермского филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго». — Пришлось устранять более 100 обрывов! А также — восстанавливать работу более 370 трансформаторных подстанций.
В субботу на север Прикамья обрушился удар стихии: порывы шквала валили ели и березы, провода из-за ливней, переходящих в обильные снегопады, покрывались толстой коркой льда. В тот же день в компании «Россети Урал» объявили в Прикамье режим повышенной готовности. Ремонтные бригады работали круглые сутки.
— Наибольший урон непогода нанесла сетевым объектам в Березниковском, Соликамском и Красновишерском округах, а также в ряде населенных пунктов Губахинского, Ильинского и Добрянского округов, — объяснили в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго». — Всего на аварийно-восстановительных работах было задействовано 90 бригад — больше 320 человек и около 120 единиц техники и спецтехники.
Сейчас энергетики этой компании сообщили о том, что восстановительные работы в их зоне ответственности завершены, в связи с чем был отменен режим повышенной готовности.
К сожалению, остается проблема с водозабором «Извер» в Березниках, и во многих частях города по-прежнему нет воды. Территориальной сетевой организаций, которая отвечает за его электроснабжение, пока не удается обеспечить стабильную работу находящейся в ее зоне ответственности кабельно-воздушной линии 10 киловольт.
— В нашей компании было организовано взаимодействие с другими сетевыми компаниями и представителями муниципальных образований для оказания помощи по проведению аварийно-восстановительных работ на объектах в их зоне ответственности, — сообщили в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго».