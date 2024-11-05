В МинЖКХ Башкирии заверили, что республика готова к похолоданию и снегу

Башкирия готова к похолоданию и снегопадам, следует из выступления и.о. министра ЖКХ республики Ирины Головановой на оперативном совещании в правительстве региона 5 ноября.
По ее словам, начало отопительного сезона в регионе прошло без больших аварий. Далее чиновники их тоже планируют избежать.
«Реализуется ряд программ по модернизации коммунальной инфраструктуры. Проведен мониторинг всей коммунальной техники, противогололедные материалы подготовлены».
По словам министра, пока неотработанные выявленные жалобы по отоплению остались в двух муниципалитетах, поступившие через Госжилнадзор. До 15 ноября эта работа будет завершена.
Напомним, в ближайшую неделю в Башкирии ожидается мокрый снег. Устойчивая минусовая температура пока не прогнозируется.