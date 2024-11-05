В здании Благородного собрания в Перми откроют дворец бракосочетаний

Красивое историческое здание с колоннами на улице Сибирской, где размещалось Благородное собрание, строилось с 1832 по 1837 годы по проекту пермского архитектора Ивана Свиязева. Того самого, которому мы обязаны Ротондой в парке Горького, зданием бывшей Пермской семинарии на улице Монастырской и Домом губернатора. Вот и здание первого в Перми городского клуба спроектировал Иван Свиязев. А деньги на его строительство были собраны пермяками. В гостинице Благородного собрания останавливался в 1890 году Антон Чехов во время своего путешествия на Сахалин.
После революции в здании размещался клуб УВД. А в апреле 2022 года оно перешло в собственность Пермского края. И перед 300-летним юбилеем Перми прошла реконструкция здания. Тогда многие горожане с изумлением обнаружили, что построено оно не из камня или кирпича, а из обычных бревен, покрытых штукатуркой. Но такова особенность свиязевских проектов — архитектор отдавал предпочтение дереву.
В мае прошлого года снаружи здание было отреставрировано и приведено к своему историческому облику. Но вот провести внутренние работы до юбилея города не успели. Так что внутренняя реставрация историческому зданию еще только предстоит. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Анна Князева.
— Проект реставрации прошел историко-культурную экспертизу, он был размещен на нашем официальном сайте. В сентябре завершились общественные обсуждения, предложений и замечаний не поступило, и проект был согласован Инспекцией по охране ОКН, — сообщила Анна Князева.
Согласно проектной документации, в здании потребуется заменить бетонное перекрытие над подвалом, отремонтировать стропила и чердачные перекрытия, восстановить заложенные дверные проемы, отреставрировать полы, лестницы, стены и потолки, воссоздать архитектурные элементы и монументальную живопись интерьеров.
Все эти работы, по словам Анны Князевой, займут два года, включая два месяца подготовительного периода. Конкурс на проведение работ будет объявлен после получения положительного заключения госэкспертизы.
Что мы увидим после завершения реставрации? Вход в здание будет с улицы Луначарского. Зайдя внутрь, посетители должны будут спуститься в подвал, где разместятся гардероб и буфет, а оттуда по двухмаршевой лестнице поднимутся на первый этаж, где будут находиться актовый зал, зал бракосочетаний, зал торжеств на 40 посадочных мест и ряд офисов. А в мансарде расположится приемная губернатора Пермского края.