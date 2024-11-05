В здании Благородного собрания в Перми откроют дворец бракосочетаний

Красивое историческое здание с колоннами на улице Сибирской, где размещалось Благородное собрание, строилось с 1832 по 1837 годы по проекту пермского архитектора Ивана Свиязева. Того самого, которому мы обязаны Ротондой в парке Горького, зданием бывшей Пермской семинарии на улице Монастырской и Домом губернатора. Вот и здание первого в Перми городского клуба спроектировал Иван Свиязев. А деньги на его строительство были собраны пермяками. В гостинице Благородного собрания останавливался в 1890 году Антон Чехов во время своего путешествия на Сахалин.