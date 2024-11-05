Беларусь экстрадирует в Латвию виновного в ДТП с тяжкими последствиями

Стало известно, что Беларусь экстрадирует в Латвию осужденного за нарушение ПДД с причинением тяжкого телесного повреждения, сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.
Так, Генпрокуратурой Беларуси удовлетворена просьба Генпрокуратуры Латвии о выдаче гражданина Латвии 1986 года рождения. Сообщается, что латвиец осужден за нарушение Правил дорожного движения, что повлекло причинение потерпевшему тяжкого телесного вреда (ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Латвии).
Сообщается, что виновный мужчина проехал перекресток с превышением скорости на красный сигнал светофора и врезался в транспортное средство. В итоге водитель другого авто получил опасные для жизни тяжкие телесные повреждения.
Иностранца экстрадируют для приведения приговора суда в исполнение. Для этого Генпрокуратурой Беларуси поручено Департаменту исполнения наказаний МВД в согласовании с латвийской стороной передать осужденного конвою латвийской стороны.
Ранее Генпрокуратура сообщала, что Интерпол блокирует международный розыск белорусских преступников.
Тем временем хозяин дома со спутницей обнаружены мертвыми в строящемся доме под Логойском: «Тела мужчины и женщины нашли через сутки».