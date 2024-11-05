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Труженица тыла из Новосибирской области отметила свое 100-летие

Во время Великой Отечественной войны она работала на оборонном заводе в Новосибирске.

Источник: администрация Тогучинского района

Жительница Тогучина Екатерина Гаин — ветеран и труженица тыла — отметила свое 100-летие. Екатерина Васильевна родилась в селе Елтышево, во время Великой Отечественной войны работала на новосибирском оборонном заводе, а в 1960 году переехала в Тогучинский район.

— Желаем Екатерине Васильевне крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа! Пусть родные и близкие всегда будут рядом, — сообщает пресс-служба администрации Тогучинского района.

Поздравить именинницу от имени главы региона приехала начальник отдела соцзащиты населения Екатерина Чичкова. Она также вручила Екатерине Васильевне подарки.

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