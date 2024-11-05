Труженица тыла из Новосибирской области отметила свое 100-летие

Жительница Тогучина Екатерина Гаин — ветеран и труженица тыла — отметила свое 100-летие. Екатерина Васильевна родилась в селе Елтышево, во время Великой Отечественной войны работала на новосибирском оборонном заводе, а в 1960 году переехала в Тогучинский район.