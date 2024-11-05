Таллахасси
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два поселка Ростовской области остались без электричества из-за обрыва проводов

Два поселка Ростовской области оказались обесточены во время непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В Кагальницком районе Ростовской области без электричества остались два поселка. Один населенный пункт к этому моменту уже полностью подключили, сообщил глава районной администрации Владимир Бартеньев.

— Продолжаются ремонтные работы на сетях. К 12 часам без электроэнергии остается поселок Чистый Ручей. В поселке Иваново-Шамшево электроснабжение восстановлено, — проинформировал Владимир Бартеньев.

Чиновник уточнил, что сейчас электричество «частично отсутствует в единичных домах семи населенных пунктов района». Ремонт ведут пять бригад из 14-ти человек, используются шесть единиц техники и два гидроподъемника.

— Специалисты прилагают все усилия для скорейшего устранения всех неполадок, — подчеркнул Владимир Бартеньев.

Напомним, перебои с электричеством в Ростовской области накануне произошли из-за сильного ветра и осадков.