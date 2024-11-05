Информацию об обитающем в озере Кок-Коль чудовище опровергли в Казахстане

По данным сайта, в соцсетях появился ролик, в котором утверждается, что в казахстанском озере Кок-Коль обитает лох-несское чудовище с 15-метровым телом. В видео утверждается, что «чудовище издает странные звуки, похожие на хрипы и стоны, а также мощные всплески воды».
Фактчекеры объяснили, что данная информация — неправда, а простое объяснение происходящему есть у ученых. «Кок-Коль попал в список аномальных зон Казахстана из-за своих необычных физических свойств. Вода тут всегда чистая, а ведь в озеро не впадает и не вытекает ни одна речка или ручей. Еще одно необычное явление — скручивание воды в воронку и длинная полоса ряби. Все это создает впечатление, что под водой движется какой-то длинный зверь», — сказано в публикации.
Сообщается, что озеро давно заинтересовало ученых-гидрологов из разных стран. Исследования показали, что Кок-Коль имеет ледниковое происхождение с моренновыми отложениями пород.
«Морена — это геологические отложения. Проще говоря, различный обломочный материал. Это и большие валуны, и простая глина, и мелкие камни. В моренах могут образовываться каналы, промоины, подводные пещеры. Когда вода всасывается с воздухом, появляются эти странные гудящие звуки, воронки и скручивания», — добавили фактчекеры.