Информацию об обитающем в озере Кок-Коль чудовище опровергли в Казахстане

Фактчекеры объяснили, что данная информация — неправда, а простое объяснение происходящему есть у ученых. «Кок-Коль попал в список аномальных зон Казахстана из-за своих необычных физических свойств. Вода тут всегда чистая, а ведь в озеро не впадает и не вытекает ни одна речка или ручей. Еще одно необычное явление — скручивание воды в воронку и длинная полоса ряби. Все это создает впечатление, что под водой движется какой-то длинный зверь», — сказано в публикации.