«Спартак» — «Ростов»: Когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка России

Где и когда смотреть онлайн-трансляцию «Спартак» — «Ростов».
Посмотреть матч в прямом эфире можно на канале «Матч ТВ». Трансляция стартует в 17.45, сама игра начнется в 18.30.
Прогнозы, статистика и история личных встреч «Спартак» — «Ростов».
Вот уже восемь матчей «Ростов» не может прервать серию без побед. В последних пяти играх Кубка России и Российской Премьер-Лиги желто-синие дважды сыграл вничью и три раза проиграли.
Много тревоги у болельщиков вызвал матч «Ростова» с «Акроном» в конце сентября. Дончане на своем поле проиграли новичкам РПЛ из Тольятти со счетом 0:2. Нападающие «Акрона» Жилсон Тавариш и Артем Дзюба забили голы в первом тайме. Во второй половине игры гости снизили темп, однако хозяева поля этим не воспользовались. Валерий Карпин назвал игру худшей за последние два года.
Матч «Ростова» с «Акроном» Карпин назвал худшим за два года. Фото: ФК «Ростов».
«Ростову» не удалось развеять опасения фанатов сразу после разгрома. За проигрышем тольяттинцам последовали ничья «Нижнему Новгороду» и проигрыш «Локомотиву» в серии пенальти. 26 октября желто-синие снова на своем поле проиграли грозненскому «Ахмату» — 3:2.
1 ноября донской клуб сыграл вничью с «Динамо» — 1:1. Подопечные Карпина открыли счет в середине первого тайма, а во втором задали игре высокий темп. Отличился голкипер Рустам Ятимов, который не раз спасал ворота своей команды. Несмотря на счет, игра получилась интересной.
Рустам Ятимов стал лучшим игроком матча «Динамо» — «Ростов». Фото: ФК «Ростов».
У московских соперников дела идут лучше. В РПЛ и Кубке России они трижды побеждали и один раз проигрывали.
По итогам пяти матчей со «Спартаком» на счету «Ростова» одна победа, одна ничья и три проигрыша. В последних двух играх весной и осенью желто-синие потерпели два крупных поражения — со счетом 1:5 и 3:0.
Букмекеры считают, что игра «Спартак» — «Ростов» получится результативной. Фаворитом встречи считают московский клуб. Однако не исключено, что желто-синие захотят взять реванш за прошлые поражения.