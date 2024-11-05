«Спартак» — «Ростов»: Когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка России

Много тревоги у болельщиков вызвал матч «Ростова» с «Акроном» в конце сентября. Дончане на своем поле проиграли новичкам РПЛ из Тольятти со счетом 0:2. Нападающие «Акрона» Жилсон Тавариш и Артем Дзюба забили голы в первом тайме. Во второй половине игры гости снизили темп, однако хозяева поля этим не воспользовались. Валерий Карпин назвал игру худшей за последние два года.