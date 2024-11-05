Таллахасси
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи смогут наблюдать сразу за двумя метеорными потоками в ноябре

Пик активности потоков ожидается уже в ближайшее время.

В ноябре из любой точки планеты можно будет наблюдать два метеоритных потока: Южные и Северные Тауриды. Такую информацию публикует сайт starwalk.space.

Период активности Южных Таурид — с 20 сентября по 20 ноября, пик приходится на 4—5 ноября. Это продолжительный, но слабый метеорный поток. Он представляет собой частицы, отделившиеся от периодической кометы Энке. Во время пика потока на ночном небе, по прогнозам астрономов, можно будет увидеть до 10 метеоритов в час на почти безлунном небе.

Активность потока Северные Тауриды приходится на период с 20 октября по 10 декабря. Пика он достигнет тоже в ближайшее время — 11—12 ноября. Это группа метеоров, образовавшихся из пылевых частиц астероида 2004 TG10.

«Эти небольшие частицы распределены по орбите астероида, причём большее их количество сосредоточено вблизи его ядра. Каждый раз, когда Земля проходит через этот поток частиц, мы видим метеорный поток Северные Тауриды. Во время максимума активности метеорного потока наша планета будет пересекать самую плотную часть потока частиц астероида 2004 TG10», — сообщается на сайте.

космос