Омичи смогут наблюдать сразу за двумя метеорными потоками в ноябре

В ноябре из любой точки планеты можно будет наблюдать два метеоритных потока: Южные и Северные Тауриды. Такую информацию публикует сайт starwalk.space.
Период активности Южных Таурид — с 20 сентября по 20 ноября, пик приходится на
Активность потока Северные Тауриды приходится на период с 20 октября по 10 декабря. Пика он достигнет тоже в ближайшее время —
«Эти небольшие частицы распределены по орбите астероида, причём большее их количество сосредоточено вблизи его ядра. Каждый раз, когда Земля проходит через этот поток частиц, мы видим метеорный поток Северные Тауриды. Во время максимума активности метеорного потока наша планета будет пересекать самую плотную часть потока частиц астероида 2004 TG10», — сообщается на сайте.