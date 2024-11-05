Омичи смогут наблюдать сразу за двумя метеорными потоками в ноябре

Период активности Южных Таурид — с 20 сентября по 20 ноября, пик приходится на 4—5 ноября . Это продолжительный, но слабый метеорный поток. Он представляет собой частицы, отделившиеся от периодической кометы Энке. Во время пика потока на ночном небе, по прогнозам астрономов, можно будет увидеть до 10 метеоритов в час на почти безлунном небе.