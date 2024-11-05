Синоптики назвали волгоградцам дату прощания с «Мартиной»

Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные регионального ЦГМС, 6 и 7 ноября скорость ветра в некоторых районах области и городе-герое будет достигать 8−13 метров в секунду с порывами до 15−20, в Волгограде — чуть меньше, с порывами 15−18 метров. А в пятницу, 8 ноября, ураган, наконец, покинет регион, уступив место ветерку до 4−9 метров в секунду днем.
А вот снег и мокрый снег с дождем еще задержатся в Волгоградской области. Эти осадки прогнозируют в районах региона вплоть до 8 ноября. В Волгограде снег, мокрый снег и дождь ожидается 7 ноября, а в последний рабочий день недели возможен только дождь. На дороги города при этом опустится туман.
Завтра, 6 ноября, и 7 ноября в области также будут наблюдаться и другие неблагоприятные погодные явления — гололедица, гололедно-изморозевые явления и туман.
Ранее, напомним, сообщалось о надвигающемся на волгоградский регион североатлантическом циклоне «Мартина», который принес 3 октября в область снег, снег с дождем, метель и штормовой ветер.