Синоптики назвали волгоградцам дату прощания с «Мартиной»

Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные регионального ЦГМС, 6 и 7 ноября скорость ветра в некоторых районах области и городе-герое будет достигать 8−13 метров в секунду с порывами до 15−20, в Волгограде — чуть меньше, с порывами 15−18 метров. А в пятницу, 8 ноября, ураган, наконец, покинет регион, уступив место ветерку до 4−9 метров в секунду днем.