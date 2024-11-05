Анна Касьяненко организовала поездку в Москву для участников СВО и семей военнослужащих

Депутат ЗСРО, член Палаты молодых законодателей при СФ РФ Анна Касьяненко в канун Дня народного единства организовала трехдневную поездку в Москву для участников СВО и семей военнослужащих из Зерноградского, Егорлыкского, Кагальницкого и Азовского районов.
В поездку отправились бойцы, которые имеют высокие награды: Орден Мужества, Медаль за Отвагу, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», Медаль Жукова. Многие из них в настоящее время проходят реабилитацию после ранения. Вместе с ними в Москве побывали и дети семей участников СВО вместе с мамами и опекунами. Трое ребят потеряли своих отцов.
Фото: Мария Иванова.
ВСТРЕЧА С СЕНАТОРОМ.
По приглашению Анны Касьяненко делегация посетила Совет Федерации, где ознакомилась с функционированием верхней палаты Федерального Собрания и деятельностью Палаты молодых законодателей. Бойцы и их семьи также приняли участие в круглом столе под руководством первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александра Варфоломеева.
Во время встречи, которая получилась теплой и неформальной, были подняты вопросы социальной защиты и мер поддержки участников СВО. Сенатор Александр Варфоломеев вместе с Анной Касьяненко поблагодарили бойцов за мужество, отвагу и честное выполнение долга перед Родиной. Они выразили слова глубокого сочувствия семьям погибших, а также обменялись прямыми контактами и пообещали содействие в решении поднятых вопросов.
Фото: Мария Иванова.
ОЩУЩАЯ СИЛУ ДУХА.
Для донской делегации была запланирована и обширная культурная программа. Анна Касьяненко организовала для участников посещение музейного городка на ВДНХ, где им провели экскурсии по павильонам «АТОМ» и «КОСМОНАВТИКА». Сильные эмоции испытали и бойцы, и школьники, побывав в Главном храме Вооруженных Сил России — месте духовной связи всех защитников Отечества. Для семей военнослужащих это был особенно значимый момент. Они смогли прикоснуться к святыням Собора, в том числе, иконам «Спаса Нерукотворного» и «Архангела Михаила» — покровителя воинов. Также участники смогли посетить музейный комплекс «Дорога Памяти».
— Восторг от масштабности и величественности всего комплекса! Именно здесь ощущаешь — какова сила духа и веры у русского народа. Именно поэтому нас никто никогда не сможет победить, — выразил общее мнение один из бойцов СВО, член делегации.
Фото: Мария Иванова.
РАЗНОСТОРОННЯЯ ПОМОЩЬ.
Стоит отметить, что многие оказались в Москве впервые. Поездка произвела и на взрослых, и на детей неизгладимое впечатление. Участники выразили слова благодарности Анне Касьяненко за интересную и насыщенную программу.
— Для меня это очень важная часть поддержки семей участников спецоперации помимо гуманитарных грузов, которые мы направляем на фронт и в госпитали. Ведь мы в неоплатном долгу перед нашими защитниками, перед их родными и детьми. Видела восторг и гордость в глазах ребят в Музее Победы, где они смогли остро ощутить связь ратной летописи нашего государства и сегодняшних событий. Для меня это лучшая благодарность. Надеюсь, что поездку накануне Дня народного единства наши участники запомнят надолго. Я искренне уверена, что каждый из нас должен оказывать разностороннюю помощь семьям и бойцам СВО. Они должны чувствовать, что они не одни, что мы вместе! — отметила депутат ЗСРО Анна Касьяненко.