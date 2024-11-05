Анна Касьяненко организовала поездку в Москву для участников СВО и семей военнослужащих

— Для меня это очень важная часть поддержки семей участников спецоперации помимо гуманитарных грузов, которые мы направляем на фронт и в госпитали. Ведь мы в неоплатном долгу перед нашими защитниками, перед их родными и детьми. Видела восторг и гордость в глазах ребят в Музее Победы, где они смогли остро ощутить связь ратной летописи нашего государства и сегодняшних событий. Для меня это лучшая благодарность. Надеюсь, что поездку накануне Дня народного единства наши участники запомнят надолго. Я искренне уверена, что каждый из нас должен оказывать разностороннюю помощь семьям и бойцам СВО. Они должны чувствовать, что они не одни, что мы вместе! — отметила депутат ЗСРО Анна Касьяненко.