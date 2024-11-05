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Жители Самарской области смогут записаться к врачу через мобильное приложение

Новое медицинское мобильное приложение создадут в Самарской области до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Скоро в Самарской области появится новое мобильное приложение для записи к врачу. Его создание анонсировал врио министра здравоохранения региона Армен Бенян во время оперативного совещания 5 ноября. Планируется, что приложения создадут до конца года.

Врио руководителя минздрава отметил, что электронные сервисы сейчас очень востребованы у жителей региона. Они используют для этого госуслуги. Также довольно часто врачи записывают пациентов к другим специалистам.

При этом примерно 30% жителей региона записываются в медучреждения чрез колл-центры или контактный центр 122. Это зачастую занимает довольно много времени. Частично снять нагрузку с контакт-центров поможет мобильное приложение.

медицина