Историки связали эволюцию клинописи в Месопотамии с появлением цилиндрических печатей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Археологи из Италии обнаружили свидетельства того, что рисунки на цилиндрических печатях, которые использовались жителями древнего города Урук на юге современного Ирака для нанесения обозначений товаров и разных меток, послужили основой для появления первой протоклинописи в Месопотамии около 5,5 тыс. лет назад. Об этом сообщила пресс-служба Болонского университета.
«Мы сосредоточили усилия на изучении рисунков на цилиндрических печатях, которые были изготовлены еще до появления клинописи, а также в те эпохи, когда начали появляться первые надписи на протоклинописи. Это позволило нам выявить целый набор рисунков на печатях, связанных с транспортировкой текстиля и керамики, которые впоследствии стали символами в протоклинописи», — заявила научный сотрудник Болонского университета (Италия) Кэтрин Келли, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают Келли и ее коллеги, историки считают, что первая в истории письменность, состоящая из обозначающих слоги и звуки абстрактных символов, возникла на юге современного Ирака примерно 5 тыс. лет назад. Она предположительно появилась на территории Урука и сопредельных с ним городов Шумера в результате эволюции протоклинописи — набора из пиктографических знаков, смысл значительной части которых не расшифрован до сих пор.
Пока ученые не могут точно сказать, как и возникла протоклинопись и каким образом она эволюционировала в полноценную письменность, однако при этом они предполагают, что ее появление было обусловлено необходимостью вести учет различных ценностей и товаров при торговле или налогообложении. С этими процессами обычно связываются два набора артефактов — так называемые токены — небольшие глиняные фишки с метками, обозначавшие конкретные товары, а также цилиндрические печати, которые наносились на сосуд с токенами.
Итальянские археологи обратили внимание на то, что некоторые символы из протоклинописи, которые можно увидеть на глиняных табличках из Урука возрастом в 5,2 — 5,35 тыс. лет, были очень похожи на рисунки на цилиндрических печатях, связанных с торговлей тканями, сосудами и тростником. Данное соображение заставило ученых изучить набор из большого числа подобных артефактов, найденных в трех десятках древних месопотамских поселений возрастом от 6,4 до 4,9 тыс. лет.
Сравнение рисунков на печатях и глиняных табличках из этих регионов Месопотамии позволило Келли и ее коллегам обнаружить более десяти символов из протоклинописи, похожих на рисунки на цилиндрических печатях. Все они так или иначе были связаны с торговлей различными товарами, а также с административной деятельностью, что говорит в пользу важной роли цилиндрических печатей в эволюции письменности, подытожили ученые.