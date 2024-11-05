Историки связали эволюцию клинописи в Месопотамии с появлением цилиндрических печатей

Пока ученые не могут точно сказать, как и возникла протоклинопись и каким образом она эволюционировала в полноценную письменность, однако при этом они предполагают, что ее появление было обусловлено необходимостью вести учет различных ценностей и товаров при торговле или налогообложении. С этими процессами обычно связываются два набора артефактов — так называемые токены — небольшие глиняные фишки с метками, обозначавшие конкретные товары, а также цилиндрические печати, которые наносились на сосуд с токенами.