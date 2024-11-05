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В Новосибирске назвали самый теплый день за историю наблюдений

4 ноября 2024 года в Новосибирске была зафиксирована самая теплая погода за последние годы.

Сейчас в Таллахасси: +21° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +22°

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), температура в этот день составила +13,2 градуса. Ранее синоптики прогнозировали максимум до +12 градусов. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Метеонаблюдения в регионе ведутся с 1881 года. Наиболее теплые дни в ноябре наблюдались в 2017 и 1980 годах, когда температура на станции «Учебная» и в селе Огурцово достигала +11,3 градуса. В 1980 году 4 ноября температура составила +9,9 градуса. Таким образом, ноябрь 2024 года побил рекорд по температуре.

Также отмечается, что среднемесячная температура в ноябре 2024 года выше нормы и составляет +5…+7 градусов.