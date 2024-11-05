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От −5°С ночью до +11°С днем будет в Беларуси 6 ноября

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и до 11 градусов тепла будет в Беларуси 6 ноября. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Таллахасси: +21° 2 м/с 88% 761 мм рт. ст. +22°

Ночью и утром преимущественно по восточной половине пройдут дожди, возможен мокрый снег, днем без существенных осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман и гололед. Ветер западный 4−9 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1−7 градусов, по юго-западу — от нуля до минус 5. Днем столбики термометров поднимутся до 6−11 градусов.