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The Weeknd выпустит фильм — продолжение лонгплея Hurry Up Tomorrow

Канадский певец The Weeknd представит психологический триллер Hurry Up Tomorrow, который станет продолжением его грядущего одноименного альбома. В фильме сыграют Эйбел Тесфайе (настоящее имя певца), Дженна Ортега и Барри Кеоган.

Источник: Звук

Канадский певец The Weeknd представит психологический триллер Hurry Up Tomorrow, который станет продолжением его грядущего одноименного альбома. В фильме сыграют Эйбел Тесфайе (настоящее имя певца), Дженна Ортега и Барри Кеоган.

Съемки триллера уже завершены. Однако дата выхода картины пока еще не определена.

Режиссером фильма выступил Трей Эдвард Шульц. Известно также, что над саундтреком работал сам The Weeknd в сотрудничестве с американским электронным музыкантом Oneohtrix Point Never, сообщает Deadline.

Ранее The Weeknd и Anitta выпустили песню São Paulo и клип на нее. Трек был создан в поддержку грядущего альбома певца Hurry Up Tomorrow, дата выхода которого пока неизвестна.