ЦИК: претенденты в кандидаты в президенты Беларуси подадут декларацию за 2023

Стало известно, что претенденты в кандидаты на пост президента Беларуси должны будут подать декларацию за 2023 год, сообщает БелТА.
Как пояснил председатель ЦИК Игорь Карпенко, подача декларации о доходах и имуществе претендентами на выдвижение кандидатами в президенты является одним из обязательных законодательных требований. Это, кроме сбора необходимого количества подписей граждан, предусматривает законодательство о регистрации кандидатов в президенты.
— Декларация будет подаваться за 2023 год. Это тоже принципиально, — подчеркнул глава ЦИК.
Кроме того, Карпенко уточнил, что так как президентские выборы будут проводиться в январе 2025 года, то данные по декларированию за 2024 год еще не будут готовы и налоговые органы не смогут проверить эту информацию.
— Поэтому ЦИК принял решение, что декларация будет подаваться за 2023 год, — прокомментировал он.
Ранее ЦИК сообщил о семи претендентах в кандидаты на пост президента Беларуси.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о выводах из 2020 года и планах белорусских властей: «Действовать, как нужно стране и народу».
Также Лукашенко предупредил о попытках раскачать ситуацию в Беларуси: «Готовы к радикальным действиям».