В России и Белоруссии решили отменить роуминг

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которого цитирует пресс-служба российского кабмина, в рамках формирования общего пространства мобильной связи двух стран нужно обеспечить комфортные тарифы на телефонные разговоры и доступ в интернет, сопоставимые с действующими в домашней сети.