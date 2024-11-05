«Пришлось дать слово»: в Башкирии появится Дом музыки

В Башкирии появится Дом музыки. Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой рассказал глава республики Радий Хабиров.
Недавно в Уфе с Государственным академическим симфоническим оркестром региона выступил народный артист России, виолончелист Сергея Ролдугина. Руководитель республики поделился, что артист попросил его построить в Башкирии Дом музыки.
Хабирову, по его словам, пришлось публично дать слово, что такой объект в Башкирии обязательно построят.
— Будем думать. Раз публично дал слово — значит, надо его сдержать, — отметил Радий Хабиров.
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