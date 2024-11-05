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В Красноярске построят новый детский сад

Инвестор в рамках КРТ построит детский сад на 270 мест на пр. Свободный.

В Красноярске построят детский сад на пр. Свободный. Об этом сообщили в мэрии.

По проекту КРТ в Октябрьском районе построят детский сад на 270 мест. Разрешение на его строительство уже выдано. Инвестор провел подготовительные работы, получил положительное заключение госэкспертизы.

Детский сад архитектурно будет вписываться в концепцию жилкомплекса, отметил инвестор. Срок сдачи объекта намечен на 2026 год. Готовый детский сад будет передан в собственность города.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске приступили к капитальному ремонту школы № 66.

недвижимость