Два легковых автомобиля пополнили автопарк детской больницы Таганрога

Детской городской больнице Таганрога передали два легковых автомобиля «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
По данным властей, одну машину медицинское учреждение получило в рамках национального проекта «Здравоохранение», вторую — благодаря спонсорской помощи.
С появлением нового транспорта решили вопрос с перевозом документов по городу и области, а также появилась возможность быстро доставлять медиков в больницу, например, в случае какой-либо экстренной ситуации.