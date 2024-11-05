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Два легковых автомобиля пополнили автопарк детской больницы Таганрога

Автомобили «Лада Гранта» и «Лада Ларгус» передали детской больнице Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

Детской городской больнице Таганрога передали два легковых автомобиля «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

По данным властей, одну машину медицинское учреждение получило в рамках национального проекта «Здравоохранение», вторую — благодаря спонсорской помощи.

С появлением нового транспорта решили вопрос с перевозом документов по городу и области, а также появилась возможность быстро доставлять медиков в больницу, например, в случае какой-либо экстренной ситуации.