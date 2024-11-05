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Ситуация с коронавирусом в Омской области изменилась неожиданно

Во вторник, 5 ноября 2024 года, федеральный оперштаб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в регионах РФ с 28 октября по 3 ноября 2024 года.

Источник: AP 2024

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,02 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 0,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 41 субъекте РФ, в том числе в 19 регионах более чем в среднем по стране", — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.

В Омской области, согласно информации федерального оперштаба, ситуация с коронавирусом изменилась неожиданно — заболеваемость снизилась, а количество выздоровевших значительно превысило количество заразившихся.

Так, с 28 октября по 3 ноября 2024 года в Омской области выявлено 176 новых случаев коронавируса, выздоровело — 188, количество госпитализаций — 26.

Отметим, что неделей ранее федеральный штаб сообщал о 198 эпизодах коронавируса в Омской области, 153 выздоровевших и 35 госпитализациях.

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