Ситуация с коронавирусом в Омской области изменилась неожиданно

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,02 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 0,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 41 субъекте РФ, в том числе в 19 регионах более чем в среднем по стране", — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.