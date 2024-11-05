Открытие физиков ускорит разработку устройств на базе «жидкого света»

Физики обнаружили, что поляритонный конденсат можно заставить вести себя схожим образом, если подсветить его при помощи двух лучей лазера, «закрученных» в форме воронки. Их взаимодействия с «жидким светом» приводят к тому, что он начинает вести себя как атомы водорода и других элементов под действием колебаний магнитного поля, что отражается в поляризации вырабатываемого им свечения. Этим можно пользоваться для создания источников излучения со сложной, «закрученной» структурой, а также для создания аналоговых квантовых компьютеров на базе «жидкого света», подытожили профессор Лагудакис и его коллеги.