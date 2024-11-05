Свердловский врач призвал не бояться пандемии Коксаки

По его словам, сегодня известно пока о единичных случаях распространения вируса с клинической картиной Коксаки. «Конец лета — начало осени является типичным периодом для распространения этой группы вирусов. Она носит разнородный характер, в нее входит множество вариантов. Мы сталкиваемся с различными клиническими проявлениями, но ничего необычного в них нет. Никто не ждет неожиданностей от эпидемиологической ситуации», — пояснил специалист.
Шум вокруг Коксаки Соловьев назвал инфодемией, которая связана с постковидным периодом, когда появление информации о вирусе воспринимается обществом как серьезная угроза. «Это происходит на фоне заявлений руководителя ВОЗ о том, что нас ждет новая пандемия. Претенденты названы, они входят в группу так называемого возбудителя Икс. Поэтому сейчас сообщения о Коксаки вызывают панические настроения, однако ничего необычного в нем нет, как и поводов для паники», — заключил врач.
Коксаки — это разновидность энтеровирусов, которые часто поражают детей, особенно в холодное время года. Течение болезни зависит от иммунитета и своевременности лечения. Вирусы передаются при прямом контакте, часто распространяются в детских коллективах: школах и детских садах. Симптомы энтеровируса часто похожи на обычную ОРВИ с кашлем и покраснением горла.
Энтеровирус можно выявить по поражению кишечника. При появлении подозрительных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу. Вероятность массовых заражений и эпидемий энтеровирусом невелика, считают иммунологи.