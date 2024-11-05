Свердловский врач призвал не бояться пандемии Коксаки

Шум вокруг Коксаки Соловьев назвал инфодемией, которая связана с постковидным периодом, когда появление информации о вирусе воспринимается обществом как серьезная угроза. «Это происходит на фоне заявлений руководителя ВОЗ о том, что нас ждет новая пандемия. Претенденты названы, они входят в группу так называемого возбудителя Икс. Поэтому сейчас сообщения о Коксаки вызывают панические настроения, однако ничего необычного в нем нет, как и поводов для паники», — заключил врач.