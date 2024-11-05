В Омске изменят движение три популярных трамвайных маршрута

Об этом сообщили в департаменте транспорта города. С 21:30 5 ноября до 05:30 6 ноября на разворотном кольце в Амурском посёлке будут проводиться работы по замене стрелочного перевода. В связи с этим трамваи № 1, 4 и 7 будут ходить до остановки «11-я Ремесленная».