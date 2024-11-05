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В Омске изменят движение три популярных трамвайных маршрута

Изменения связаны с заменой стрелочных переводов на путях следования маршрутов № 1,4 и 7.

Источник: Комсомольская правда

В Омске сегодня временно будут скорректированы маршруты трёх популярных трамваев. Это связано с проведением работ по замене стрелочного перевода.

Об этом сообщили в департаменте транспорта города. С 21:30 5 ноября до 05:30 6 ноября на разворотном кольце в Амурском посёлке будут проводиться работы по замене стрелочного перевода. В связи с этим трамваи № 1, 4 и 7 будут ходить до остановки «11-я Ремесленная».

Ранее мы писали о ремонте стрелочных переводов, запланированных до конца года. Как сообщили в мэрии Оска до конца года будут заменены еще 12 переводов путей.