ЦИК назвал инициативную группу выдвижения Лукашенко самой многочисленной

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко сообщил, что самая многочисленная инициативная группа — за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко, сообщает БелТА.
Глава ЦИК обратил внимание, что каждым претендентом в кандидаты на пост президента самостоятельно определяется тактика сбора подписей. Также каждый из претендентов в кандидаты сам продумывал, как будет собирать подписи, и какой состав группы сформировать.
— Могу сказать, что самая многочисленная сегодня группа — за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко, — отметил он.
Еще глава ЦИК сказал, что также есть несколько групп, которые могут быть поставлены в пример, в которых около 3,5 тысяч граждан, которые будут оказывать содействие в сборе подписей.
— Но есть и малочисленные группы. Это порядка 100−150 человек, — уточнил Карпенко.
В ближайшее время сайт ЦИК опубликует информацию о данных инициативных группах с фото претендентов, данными о количестве граждан, которые включены в состав групп.
На данный момент ЦИК проводится масштабная техническая работа для изготовления удостоверений для членов инициативных групп и выдачи подписных листов.
В финальном бюллетене на выборах окажутся претенденты, которые выполнят ряд условий, которые предусмотрены законодательством. В том числе должны быть собраны не менее 100 тысяч подписей граждан. Должна быть подана декларация о доходах и имуществе.
После рассмотрения всего пакета документов ЦИК будет приниматься решение о регистрации кандидатов и о включении их в бюллетень для тайного голосования.
— Сейчас 7 претендентов. Может, это будет 5. Может, три-четыре. Время покажет, — предположил Карпенко.