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Ежегодно в Беларуси выявляют почти 60 тыс. новых случаев заболевания раком

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в Беларуси выявляют почти 60 тыс. случаев заболевания раком. Об этом журналистам рассказал директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Сергей Поляков, передает корреспондент БЕЛТА.

Он отметил, что за последние 20 лет отмечается рост числа вновь выявленных случаев злокачественных новообразований. И эта тенденция характерна для многих стран.

«Постепенно мы приближаемся к 60 тыс. вновь выявленных пациентов ежегодно. Это говорит о том, что ранняя диагностика и вообще диагностика в нашей стране поставлена на достаточно высокий уровень», — сказал Сергей Поляков.

По словам директора РНПЦ, центр курирует и Минскую область, поэтому каждую неделю специалисты выезжают в какой-то район, где оказывают консультативную и организационную помощь. «То же самое происходит во всех остальных областях. Мы выезжаем также в областные центры, где располагаются межрайонные диспансеры», — подчеркнул Сергей Поляков.

Согласно статистике, у мужчин самый распространенный вид рака — рак предстательной железы, у женщин — рак молочной железы. «Это тенденция общемировая, и это те патологии, на которые мы в первую очередь обращаем внимание, занимаясь ранней диагностикой, скринингом, диспансеризацией нашего населения», — сказал директор РНПЦ.

Несмотря на рост заболеваемости, смертность практически не меняется. «Конечно, хотелось бы снижать ее, но у вновь заболевших не всегда ранние формы. К сожалению, бывают и запущенные», — сообщил Сергей Поляков.

здоровье
медицина