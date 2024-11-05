Ежегодно в Беларуси выявляют почти 60 тыс. новых случаев заболевания раком

По словам директора РНПЦ, центр курирует и Минскую область, поэтому каждую неделю специалисты выезжают в какой-то район, где оказывают консультативную и организационную помощь. «То же самое происходит во всех остальных областях. Мы выезжаем также в областные центры, где располагаются межрайонные диспансеры», — подчеркнул Сергей Поляков.