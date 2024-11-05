Ежегодно в Беларуси выявляют почти 60 тыс. новых случаев заболевания раком

Он отметил, что за последние 20 лет отмечается рост числа вновь выявленных случаев злокачественных новообразований. И эта тенденция характерна для многих стран.
«Постепенно мы приближаемся к 60 тыс. вновь выявленных пациентов ежегодно. Это говорит о том, что ранняя диагностика и вообще диагностика в нашей стране поставлена на достаточно высокий уровень», — сказал Сергей Поляков.
По словам директора РНПЦ, центр курирует и Минскую область, поэтому каждую неделю специалисты выезжают в какой-то район, где оказывают консультативную и организационную помощь. «То же самое происходит во всех остальных областях. Мы выезжаем также в областные центры, где располагаются межрайонные диспансеры», — подчеркнул Сергей Поляков.
Согласно статистике, у мужчин самый распространенный вид рака — рак предстательной железы, у женщин — рак молочной железы. «Это тенденция общемировая, и это те патологии, на которые мы в первую очередь обращаем внимание, занимаясь ранней диагностикой, скринингом, диспансеризацией нашего населения», — сказал директор РНПЦ.
Несмотря на рост заболеваемости, смертность практически не меняется. «Конечно, хотелось бы снижать ее, но у вновь заболевших не всегда ранние формы. К сожалению, бывают и запущенные», — сообщил Сергей Поляков.