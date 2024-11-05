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На станции метро «Площадь Маркса» в Новосибирске закрыли вход

Проход организовали через торговый центр.

Источник: Комсомольская правда

Вход № 4 на станции метро «Площадь Маркса» закрыли на 20 дней. Это связано с проведением ремонта.

— С 5 по 25 ноября вход № 4 на станции метро «Площадь Маркса» будет закрыт. Пропуск пассажиров осуществляется через ТЦ «Грани». Это связано с проведением ремонтных работ, — сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

Ранее стало известно, что Новосибирский метрополитен получит 20 вагонов, причем 15 из них возьмут в лизинг. На обновление подвижного состава выделили 5 миллиардов рублей. Пять вагонов уже приобрели напрямую у предприятия-изготовителя. Срок поставки — ноябрь 2025 года.