Иркутские кардиохирурги спасли жизнь новорожденному с редким пороком сердца

Малыш, родившийся недоношенным, поступил в больницу с одышкой и сердечной недостаточностью. Диагноз — тотальный аномальный дренаж легочных вен с обструкцией коллектора, редкий и сложный порок сердца.
Врачи ИОКБ провели радикальную коррекцию порока в условиях искусственного кровообращения. Операция прошла успешно, кровообращение у ребенка нормализовалось.
Это первый случай в Иркутской области, когда недоношенному ребенку с таким сложным пороком сердца была проведена операция с использованием искусственного кровообращения.