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Иркутские кардиохирурги спасли жизнь новорожденному с редким пороком сердца

Детские кардиохирурги Иркутской областной клинической больницы (ИОКБ) успешно провели операцию по коррекции тяжелого порока сердца у новорожденного ребенка, весом всего 2,4 кг. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Малыш, родившийся недоношенным, поступил в больницу с одышкой и сердечной недостаточностью. Диагноз — тотальный аномальный дренаж легочных вен с обструкцией коллектора, редкий и сложный порок сердца.

Врачи ИОКБ провели радикальную коррекцию порока в условиях искусственного кровообращения. Операция прошла успешно, кровообращение у ребенка нормализовалось.

Это первый случай в Иркутской области, когда недоношенному ребенку с таким сложным пороком сердца была проведена операция с использованием искусственного кровообращения.

здоровье