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«Может быть в России». Милиция ищет пропавшего еще в октябре 19-летнего жителя Минска Александра Теляткова

Милиция объявила в розыск 19-летнего минчанина, пропавшего в середине октября.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси объявлен в розыск 19-летний минчанин Александр Телятков, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Известно, что молодой человек 17 октября 2024-го ушел из общежития на улице Грушевской и перестал выходить на связь. С тех пор местонахождения минчанина неизвестно.

— Предположительно, может находиться на территории Российской Федерации, — прокомментировали в пресс-службе.

Пропавшему Александру Теляткову на вид около 18 — 19 лет, его рост примерно 170 — 175 сантиметров. Он худощавый, а его волосы прямые и темные.

Среди особых примет: косоглазие на правый глаз, искривление рта при разговоре. У молодого человека медленная речь и, вообще, он малообщителен.

— Если вам известно местонахождение молодого человека на фото, обратитесь в милицию, — добавили в ГУВД.

Тем временем хозяин дома со спутницей обнаружены мертвыми в строящемся доме под Логойском: «Тела мужчины и женщины нашли через сутки».

Еще мужчина погиб на зерносушильном комплексе в Городокском районе: «В желобе нашли тело коллеги».