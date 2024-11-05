«Может быть в России». Милиция ищет пропавшего еще в октябре 19-летнего жителя Минска Александра Теляткова

В Беларуси объявлен в розыск 19-летний минчанин Александр Телятков, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Известно, что молодой человек 17 октября 2024-го ушел из общежития на улице Грушевской и перестал выходить на связь. С тех пор местонахождения минчанина неизвестно.
— Предположительно, может находиться на территории Российской Федерации, — прокомментировали в пресс-службе.
Пропавшему Александру Теляткову на вид около 18 — 19 лет, его рост примерно 170 — 175 сантиметров. Он худощавый, а его волосы прямые и темные.
Среди особых примет: косоглазие на правый глаз, искривление рта при разговоре. У молодого человека медленная речь и, вообще, он малообщителен.
— Если вам известно местонахождение молодого человека на фото, обратитесь в милицию, — добавили в ГУВД.
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