7 тысяч омичей посетили площадки «Ночи искусств»

«Ночь искусств» всегда привлекает большое количество омичей, ведь наш город не зря борется за звание «Культурной столицы России», у нас действительно самые культурные жители, — отметил регионального минкульта Юрий Трофимов. — В этом году омичей не испугала даже по-настоящему осенняя погода с дождем и снегом. Учреждения культуры подготовили большую программу мероприятий, нужно было только успевать их посещать".