7 тысяч омичей посетили площадки «Ночи искусств»

Два дня в Омске проходила акция «Ночь искусств». Культурная акция всегда вызывает огромный интерес как у горожан, так и у гостей города. В Министерстве культуры рассказали, какие учреждения собрали больше всего гостей.
Самыми популярными местами стали Омская филармония, Библиотека имени А. С. Пушкина и Музыкальный театр.
В омской филармонии было очень громко. Здесь не только пели, играли на музыкальных инструментах, но и проводили розыгрыши. Всего за вечер здесь побывали не менее 1200 омичей. Для омичей выступили артисты Омского русского народного хора, Омского академического симфонического оркестра, Квартета «Тарские ворота», Камерного и Духового оркестров, группы «Премьер» и солистов.
Второй по популярности локацией стала Библиотека имени А. С. Пушкина. Здесь можно было побывать в книгохранилище, увидеть редкие книги, поучаствовать в мастер-классах и творческих встречах. Здесь побывали более 1 тысячи омичей.
«Ночь искусств» всегда привлекает большое количество омичей, ведь наш город не зря борется за звание «Культурной столицы России», у нас действительно самые культурные жители, — отметил регионального минкульта Юрий Трофимов. — В этом году омичей не испугала даже по-настоящему осенняя погода с дождем и снегом. Учреждения культуры подготовили большую программу мероприятий, нужно было только успевать их посещать".
Третье место занял Музыкальный театр, где более 800 человек посмотрели оперу «Евгений Онегин». В холле была организована фотозона с экспонатами из спектаклей театра.