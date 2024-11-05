ВОЗ определила 17 патогенов, требующих приоритетной разработки новых вакцин

При проведении исследования ВОЗ попросила международных и региональных экспертов «определить факторы, которые являются для них наиболее важными при принятии решения о том, какие вакцины внедрять и использовать». Анализ этих предпочтений в сочетании с региональными данными по каждому патогену позволил определить 10 наиболее приоритетных патогенов для каждого региона ВОЗ. Затем региональные списки были объединены в глобальный список, в результате чего было выделено 17 приоритетных эндемичных патогенов, против которых необходимо разработать и применять новые вакцины. В список вошли, в частности, стрептококк группы А, клебсиелла пневмония, вирус гепатита С, ВИЧ, цитомегаловирус, вирус гриппа, нетифоидная сальмонелла, норовирус, Plasmodium falciparum (малярия), вирус денге, микобактерия туберкулеза и респираторно-синцитиальный вирус.