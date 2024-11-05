ВОЗ определила 17 патогенов, требующих приоритетной разработки новых вакцин

ЖЕНЕВА, 5 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила список из 17 патогенов, для борьбы с которыми необходимо в первоочередном порядке создать и применять новые вакцины. В исследовании, опубликованном в журнале eBioMedicine, эти возбудители болезней названы главным приоритетом для разработчиков.
Как отмечается в информационном бюллетене ВОЗ, это исследование является «первой глобальной попыткой систематического определения приоритетности эндемичных патогенов на основе критериев, которые включают региональное бремя болезней, риск устойчивости к противомикробным препаратам и социально-экономические последствия».
Научная работа подтвердила необходимость приоритетной разработки новых вакцин в том числе против ВИЧ, малярии и туберкулеза — трех заболеваний, которые в совокупности уносят почти 2,5 млн жизней ежегодно. Такие патогены, как стрептококк группы А и клебсиелла пневмония, определены экспертами в качестве «главных приоритетов борьбы с болезнями во всех регионах».
«Слишком часто глобальные решения по новым вакцинам принимались исключительно ради окупаемости инвестиций, а не из-за числа жизней, которые можно было бы спасти в наиболее уязвимых сообществах», — заявила директор департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов ВОЗ Кейт О’Брайен. «В этом исследовании используются обширные региональные знания и данные для оценки вакцин, которые значительно снизят не только заболеваемость, но и медицинские расходы», — отметила она.
При проведении исследования ВОЗ попросила международных и региональных экспертов «определить факторы, которые являются для них наиболее важными при принятии решения о том, какие вакцины внедрять и использовать». Анализ этих предпочтений в сочетании с региональными данными по каждому патогену позволил определить 10 наиболее приоритетных патогенов для каждого региона ВОЗ. Затем региональные списки были объединены в глобальный список, в результате чего было выделено 17 приоритетных эндемичных патогенов, против которых необходимо разработать и применять новые вакцины. В список вошли, в частности, стрептококк группы А, клебсиелла пневмония, вирус гепатита С, ВИЧ, цитомегаловирус, вирус гриппа, нетифоидная сальмонелла, норовирус, Plasmodium falciparum (малярия), вирус денге, микобактерия туберкулеза и респираторно-синцитиальный вирус.