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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области на 22,5% ниже эпидпорога

Заболеваемость респираторными инфекциями в Ростовской области оказалась ниже эпидпорога.

Источник: Комсомольская правда

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области в период с 28 октября по 3 ноября 2024 года оказалась на 22,5% ниже эпидпорога. Информацию опубликовали на сайте управления Роспотребнадзора.

— В указанный период выявили разные виды респираторных инфекций: риновирусы, сезонные коронавирусы, парагрипп, бокавирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, — говорится в сообщении.

Жителям Дона также напоминают о необходимости вакцинации против гриппа. От этого заболевания привились уже 42,4% от численности населения Ростовской области.