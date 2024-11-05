Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области на 22,5% ниже эпидпорога

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области в период с 28 октября по 3 ноября 2024 года оказалась на 22,5% ниже эпидпорога. Информацию опубликовали на сайте управления Роспотребнадзора.
— В указанный период выявили разные виды респираторных инфекций: риновирусы, сезонные коронавирусы, парагрипп, бокавирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, — говорится в сообщении.
Жителям Дона также напоминают о необходимости вакцинации против гриппа. От этого заболевания привились уже 42,4% от численности населения Ростовской области.